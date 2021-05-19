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Giriş Tarihi: 19.5.2021

’ta göçmen teknesi battı: 50 kayıp

Tunus’ta göçmen teknesi battı: 50 kayıp
Akdeniz'de Tunus'un doğu kıyıları açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 50 düzensiz göçmenin kaybolduğu bildirildi. Tunus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'dan Avrupa'ya giden bir göçmen teknesinin battığı ve 50'den fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi. Kayıp kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğu henüz belirlenemezken, 33 Bangladeşlinin kurtarıldığı ifade edildi. Kayıp olan 50 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 yılbaşından mayıs ayına kadar olan dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergâhında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.
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Tunus’ta göçmen teknesi battı: 50 kayıp
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