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Giriş Tarihi: 19.5.2021 14:25 Son Güncelleme: 19.5.2021 14:26

'da lojistik firmasına yangın paniği!

DHA
Tuzla'da lojistik firmasına yangın paniği!

'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatıda hasar oluştu.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Burgaz Caddesi'nde bulunan tek katlı lojistik deposunun çatısında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Tuzla, Orhanlı, Kartal, Sultanbeyli ve Ümraniye'den ekipler sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, deponun çatısında hasar oluştu. Yangın çıkan depo havadan da görüntülendi.

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Tuzla'da lojistik firmasına yangın paniği!
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