Tuzla'da lojistik firmasına yangın paniği!

Olay yerine Tuzla, Orhanlı, Kartal, Sultanbeyli ve Ümraniye'den ekipler sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.