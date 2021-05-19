Uluslararası sulardaki en büyük operasyon

Türkiye'nin uluslararası sularda gerçekleştirdiği ve 1.5 tondan fazla uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon nefes kesti. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Onur" adlı operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde anlattı. Operasyonun uluslararası sulardaki en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunun altını çizen Ersoy, "Bu bizim yaptığımız ilk operasyon değil. 2017'deki operasyonda 1 ton 71 kilo eroin ele geçirilmişti. Operasyonda 135 personel görevlendirildi. 4 şüpheli etkisiz hale getirildi. Çuvallardaki 1.5 ton esrara el kondu" dedi. İşte satırbaşları:Türkiye coğrafi konumu ve genç nüfusu sebebiyle uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasında. Ülkemiz; Asya'da üretilen ve Avrupa'ya transfer edilen başta eroin olmak üzere afyon türevleri kaçakçılığında, Avrupa'da üretilen ve Asya'ya sevkiyatı yapılan sentetik uyuşturucu ile ara kimyasal kaçakçılığında ve Güney Amerika'da üretilen, Avrupa ve Asya'ya sevkiyatı yapılan kokain kaçakçılığında transit ve ayrıca hedef ülke konumunda.Akdeniz'in uluslararası sularında başarılı bir operasyona imza atıldı. Operasyonu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı koordinesinde, KKTC'ye yaklaşık 70 km, Mersin'e yaklaşık 130 km ve Samandağ'a yaklaşık 60 km mesafede, uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesi tespit edildi.Müdahaleye gündüz başlanması zorunluluğundan unsurlarımızı fark eden şüpheliler, teknedeki uyuşturucuyu denize attı. Kısa sürede tekneye çıkıldı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Denize atılan çuvallar 2 saatte toplandı. Çuvallardaki yaklaşık 1.5 ton esrara el kondu. İHA'lar, tekneden uyuşturucu tacirlerince atılan uyuşturucu torbalarının görüntülerini kayıt altına aldı.