League of Legends adlı MOBA türü oyunla, oyun sektöründe adını duyuran Riot Games, taktiksel FPS oyunu Valorant ile tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Oyunu bilgisayarına yükleyip oynamak isteyen kişiler ise Valorant Sistem Gereksinimleri Neler, Valorant kaç GB gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Çıkış yaptığı ilk günden beri piyasaya çok hızlı bir giriş yapan Valorant için henüz daha birinci senesinde pek çok turnuva düzenlenmeye başladı. 128 Tickrate sunucular olması, Türkiye serveri olması gibi pek çok etken oyuncuları Valorant'a çekiyor. Peki, Valorant Sistem Gereksinimleri Neler? Valorant Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir? İşte detaylar;

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Riot Games'in, Valorant isimli taktiksel FPS oyunu ilk kez 2019 yılının Ekim ayında 'Project A' ismiyle oyun severlerin beğenisine sunuldu. 2 Haziran 2020'de ise resmi olarak çıkışını gerçekleştiren oyun taraflı tarafsız pek çok kesimin beğenisini kazandı. Oyun severler tarafından yoğun ilgi gören oyun, canlı yayın platformlarında izlenme rekorlarına da ortak oldu. Bilgisayarında oyunu oynamak isteyen oyun severler ise, indirme işlemini gerçekleştirmeden önce, 'Valorant sistem gereksinimleri neler?, Valorant kaç GB' sorularına yanıt arıyor.

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minimum (30 FPS için):

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400

Ekran kartı: Intel HD 4000

Bellek: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

Önerilen (60 FPS için):

İşlemci: Intel i3-4150

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 730

Bellek: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

Önerilen (144 FPS için):

İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Bellek: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

En az 144 Hz destekleyen bir monitör

VALORANT KAÇ GB?

Valorant isimli taktiksel FPS oyununu bilgisayarınıza yüklemek için, en az 9 gb depolama alanına sahip olmanız gerekmektedir.

VALORANT NASIL İNDİRİLİR?

Riot Games'in taktiksel FPS oyunu Valorant'ı indirmek için;

İlk olarak Riot Games'in sitesine giriş yapmalısınız. Burada sizi şimdi oyna ve buradan indir butonları karşılayacak. Eğer ki halihazırda bir Riot Games hesabınız yoksa, öncelikle bir hesap oluşturmalısınız. Daha sonra istemciyi indirmelisiniz. İstemci ile birlikte Riot Vanguard hile önleme programı bilgisayarınıza yüklenecek. İstemciyi başlatın ve Riot hesabınız ile oturum açın. Oynamak ve Vanguard'ı etkinleştirmek için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekecektir.

VALORANT NEDİR?

2019'un Ekim ayında ilk kez Project A adıyla duyurulan, daha sonradan ise Valorant ismiyle çıkış yapan oyun ilk olarak 7 Nisan 2020 tarihinde kapalı beta süreci ile başladı. Kapalı beta izlenme rekorları kıran oyun daha sonra ise, 2 Haziran 2020 tarihinde çıkış yaptı. Başlangıçta CS GO gibi 5v5 taktiksel nişancı oyunu olarak gözlenen Valorant karakter skilleri ve haritada bulunan farklı özelliklerle diğer rakiplerinden ayrılıyor.