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Giriş Tarihi: 19.5.2021 08:05 Son Güncelleme: 19.5.2021 08:06

Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Bugün 19 Mayıs'ta PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri

Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Bugün 19 Mayıs'ta PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri

Kargo çalışma saatleri 19 Mayıs tarihinde de merak konusu oldu. Resmi tatil olması nedeniyle yarın pek çok kurum kapalı olacak. Resmi tatil olması sebebiyle 19 Mayıs'ta yarın kargolar açık mı sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler kargo şirketlerinin duyurularını takip ediyor. başta olmak üzere , , Aras, Sürat ve UPS kargo şubelerinde kargo çalışma/mesai saatleri farklılık gösterbiliyor. Yayımlanan tüm İçişleri Bakanlığı genelgelerinde kısıtlamadan muaf olan kişi ve kurumların listesinde kargolar ve kargocular yer alırken, resmi tatil içerisinde de faaliyetlerinin nasıl olacağı belli oldu. Bu kapsamda; 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Bugün 19 Mayıs ve resmi tatil. Bu nedenle de bugünden itibaren MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo alıcı ya da gönderenleri, kargo çalışma saatlerinin yarın için nasıl olacağını araştırıyor. Kademeli normalleşme konulu İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; kargolar hafta sonu yasaklarından muaf olarak duyuruldu ancak 19 Mayıs için bir yasak kararı bulunmuyor. Tüm bunlarla birlikte, resmi tatil olması nedeniyle, 19 Mayıs bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba günü PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte cevabı

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Kargoların çalışma durumu kargo şirketlerinin çalışma şekillerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Kargo şirketleri ile iletişim kurularak 19 Mayıs çalışma durumları ile ilgili detaylI bilgiler öğrenilebilir. Bugüne kadarki uygulamalarda, özel kargo şirketlerinin geneli, resmi tatillerde de dağıtıma devam ediyor.

YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesinde, kargolar muafiyet listesinde bulunuyor.

Ancak, resmi tatillerde PTT kargo firmaları çalışmıyor.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.

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Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Bugün 19 Mayıs'ta PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri
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