Bugün 19 Mayıs ve resmi tatil. Bu nedenle de bugünden itibaren MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo alıcı ya da gönderenleri, kargo çalışma saatlerinin yarın için nasıl olacağını araştırıyor. Kademeli normalleşme konulu İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; kargolar hafta sonu yasaklarından muaf olarak duyuruldu ancak 19 Mayıs için bir yasak kararı bulunmuyor. Tüm bunlarla birlikte, resmi tatil olması nedeniyle, 19 Mayıs bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba günü PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte cevabı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Kargoların çalışma durumu kargo şirketlerinin çalışma şekillerine göre değişiklik gösterebiliyor.
Kargo şirketleri ile iletişim kurularak 19 Mayıs çalışma durumları ile ilgili detaylI bilgiler öğrenilebilir. Bugüne kadarki uygulamalarda, özel kargo şirketlerinin geneli, resmi tatillerde de dağıtıma devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesinde, kargolar muafiyet listesinde bulunuyor.
Ancak, resmi tatillerde PTT kargo firmaları çalışmıyor.
Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.
Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.