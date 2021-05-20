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Giriş Tarihi: 20.5.2021 13:18

Kudüs için tek yürek

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana Kudüs için tek yürek

Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM), işgal güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla fotoğraf sergisi açtı. ASİM Başkanı Mahmut Eraslan serginin açılışına katılım sağlayan ve destek veren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, Filistinlilere desteklerinin her şart ve koşulda devam edeceğini söyledi.

İşgal rejiminin 73 yıldır Filistin'de terör estirdiğini ve Müslümanlar zulüm altındayken kendilerinin rahat duramayacaklarını ifade eden Eraslan, "Öfkemiz sapa sağlam bir şekilde dipdiridir. Bizler şehitler verdik, vermeye de hazırız. İşgal rejimi İsrail'e imanımızla kafa tutuyoruz. Tüm dernek, vakıf, cemaat ve yapılarla birlikte hareket ediyoruz. Filistin'e yardım ulaştıran hangi kurum olursa olsun onlara da maddi destek vermeye hazırız" dedi.

Adana'daki tarihi Ulu Cami girişinde açılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi Cuma günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

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Adana Kudüs için tek yürek
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