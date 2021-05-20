Adana Kudüs için tek yürek

İşgal rejiminin 73 yıldır Filistin'de terör estirdiğini ve Müslümanlar zulüm altındayken kendilerinin rahat duramayacaklarını ifade eden Eraslan, "Öfkemiz sapa sağlam bir şekilde dipdiridir. Bizler şehitler verdik, vermeye de hazırız. İşgal rejimi İsrail'e imanımızla kafa tutuyoruz. Tüm dernek, vakıf, cemaat ve yapılarla birlikte hareket ediyoruz. Filistin'e yardım ulaştıran hangi kurum olursa olsun onlara da maddi destek vermeye hazırız" dedi.

Adana'daki tarihi Ulu Cami girişinde açılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi Cuma günü saat 17.00'ye kadar sürecek.