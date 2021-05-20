Akrabalarından gizledikleri hücre evlerini polis buldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında örgüt üyelerinin güvenlik güçlerinden kaçmak için saklandıkları gaybubet evlerinde kalan 39 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Hücre evlerinde kalmaya devam eden ve güncel örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenilen aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer alan mahrem imam, ihraç subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı, esnaf yapılanma sorumluları, mütevelli, serrehber ve sohbet imamında adresinin bulunduğu 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

EVLERDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlik, 100 bin TL, 7 bin dolar ve 4 bin euro para, dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, şüphelilerin örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık adres değiştirdikleri, evleri örgütsel kaydı bulunmayan kişilerin üzerine kiraladıkları ve temiz olarak adlandırdıkları evlerde yakın akrabalarından dahi gizlendikleri ortaya çıktı. Gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 23'ünün erkek, 16'sının kadın olduğu öğrenildi.

15 ŞÜPHELİDE BYLOCK ÇIKTI

Ayrıca 13 şüpheli hakkında farklı illerden, 26 şüpheli hakkında ise İzmir'den yakalama kararı bulunduğu belirtilirken, 10 şüphelinin Terörle Mücadele, 7 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele, 9 şüphelinin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmalardan firari olduğu ifade edildi. 15 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı ifade edilirken, 3 şüpheli hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.