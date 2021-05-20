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Giriş Tarihi: 20.5.2021 10:33

Alkol komasından çıkan genç gazetecilere söz verdi

İHA
Alkol komasından çıkan genç gazetecilere söz verdi

'da aşırı alkol sebebiyle kaldırım taşına sızan ve bir süre sonra kendinden geçen 20 yaşındaki gencin yardımına gazeteciler koştu.

Olay gece yarısı saat 20.30 sularında merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Gazcılar Mahallesi Cezaevi sokakta meydana geldi. Kaldırım taşına uzanır halde hareketsiz şekilde yatan vatandaşı fark eden mahalle sakinleri durumu polise ihbar etti.



Olay yerine gelen polis yerde yatan E.D (20) isimli gencin alkol komasına girdiğini anlayınca olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Yaşananlar esnasında gazeteciler ile alkol komasına giren gencin diyalogları kameralara yansıdı.



Gazetecilere bir daha alkol kullanmayacağına dair söz veren gencin sergilediği tavırlar yürekleri burktu.
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Alkol komasından çıkan genç gazetecilere söz verdi
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