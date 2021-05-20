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Giriş Tarihi: 20.5.2021 08:44 Son Güncelleme: 20.5.2021 08:45

'da baba oğul böyle yakalandı! Evlerinden çıktı: Tam 10 bin adet...

İHA
Ankara'da baba oğul böyle yakalandı! Evlerinden çıktı: Tam 10 bin adet...

’nın Altındağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından aranan baba ve oğlu 10 bin adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 günlük takibin ardından Örnek Mahallesi 662'inci sokaktaki adrese baskın düzenledi.

Ekipler evde yaptıkları aramada, saksılar içerisinde 5 kök Hint keneviri ve 16 ayrı poşet içerisinde farklı şekil ve renklerde ağırlığı 3,22 kilogram olan 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda adreste bulunmayan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında firari olarak aranan Mehmet Yılmaz ile oğlu Mertcan Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.

Altındağ Şehit Köksal Kaşaltı Polis Merkezi Amirliğine getirilen şüphelilerin, cezaevi firarisi olduğu ve çok sayıda benzer suçtan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Ankara'da baba oğul böyle yakalandı! Evlerinden çıktı: Tam 10 bin adet...
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