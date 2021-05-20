'Annem defnedilmeden gözaltındaki sürücü nasıl serbest bırakılır'

Mersin'in Silifke ilçesinde elektrikli bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Latife Akyürek, bölgede hız sınırının üstünde gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çarpmanın hızıyla havada taklalar atarak yere düşen yaşlı kadının ölümü güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Latife Akyürek'in oğlu Salih Akyürek, annelerinin cenazesini defnetmeden sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Mersin Silifke'nin Taşucu Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde 28 Nisan tarihinde meydana gelen kazada, alışverişten dönen Latife Akyürek, kullandığı elektrikli bisikletiyle evine gitmek için yolun karşısına geçmek üzere okul önündeki yaya geçidine geldi.

Yolun Taşucu'ndan Silifke istikametine giden bölümünü geçerek orta refüje gelen Akyürek, yolun diğer tarafına geçmek için hareket ettiği sırada H.M.'nin kullandığı otomobilin yaya geçidinde çarpması sonucu metrelerce havaya savrularak yere çakıldı.

Kazanın ardından Latife Akyürek'i olay yerine sevk edilen ambulansla müdahale edilmek istendiğini belirten yaşlı kadının oğlu Salih Akyürek, "Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annemin nabzı duruyor ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor" dedi.

Latife Akyürek'in oğlu Salih Akyürek kaza tutanağının hatalı olduğu belirterek, "Annemin cenazesini defnederken, işlemleri tamamlanan kadın sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kazadan sonra polis tutanaklarında kazanın, 'yaralamalı ve maddi hasarlı' olarak kayıtlara geçtiği, annemin 'trafik levhalarına, işaretlerine ve cihazlarına' riayet etmediği görüşüne yer verilmiş. 30 kilometre azami hızla sınırlı bir yaya geçidinde annemize çarpıldı" dedi.

Ölümlü bir kazadan sonra olaya karışan sürücünün kısa sürede serbest bırakılmasına tepki gösteren Salih Akyürek, "Kaza 28 Nisan tarihinde saat 13.18 sıralarında meydana geliyor. Annem elektrikli bisiklet kullanan, evin yakınında bulunan okul önündeki yaya geçidini güvenli olduğu için kullanıyor. Biz kazadan bir süre sonra sürücünün serbest bırakıldığını duyduk. Bizi derinden etkiledi. Kaza raporlarını incelediğimizde, kazanın 13.25'te gerçekleştiğinin belirtiliyor. Fakat kazanın 13.18'de olduğunu görüyoruz. Ayrıca, kaza yerinin okul önündeki yaya geçidi olmasına rağmen, şehirlerarası yol gösterildiğini, etrafta cami, okul varken, meskun mahal değil, 110 kilometre süratle gidilen bir yer gibi gösteriliyor" diye konuştu.

Kameralarda ve fotoğraflarda 30 kilometre azami hızla sınırlı bir yaya geçidinde annesine çarpılarak öldüğünü belirten Akyürek, "Daha annemizi defnetmeden, 12 saat sürmeden, hızlandırarak sürücünün serbest bırakıldığını gördük. Bu olay kardeşlerim ve beni çok üzdü. Annem kaza yerinde ölmesine rağmen, kaza raporlarında yaralı gösterilmesi, karşı tarafın hatalı olmadığı, elektrikli bisikletin yaya geçidini kullanabileceği halde, sanki ehliyetsiz biri önüne çıkmış gösterilip, tamamen yanlı raporlarla kişi serbest bırakıldı. Ben sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. Zaten annemin defin işleminden sonra polis merkezine giderek, babam ve 3 kardeşimle şikayetçi olduk" dedi.

Annelerinin yaya geçidinde kaza geçirmesine rağmen kazaya karışan sürücünün neden serbest bırakıldığını sorguladıklarını belirten Salih Akyürek, "3 Mayıs'ta yeniden Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdim. Başsavcılıkta, daha önce vermiş olduğumuz şikayet dilekçelerinin dosyada olmadığını gördüm. Adaletten başka bir şey istemiyorum. Ayrıca görgü şahitlerinin de ifade vermeme yönünde karşı tarafın etkilediğini düşünüyorum" diye konuştu.

Akyürek, "Kamera görüntülerinde saniye saniye kaydedilen kazada annem, elektrikli bisikleti ile okul önündeki yaya geçidinden geçtiği sırada, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu havada takla atarak yere düşmesi de görülüyor" dedi.