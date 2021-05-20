Antalya'da ilginç anlar: Rus turistler şaşırttı!

"Alışagelmiş bir düzeni yaşayan insanların beni nasıl algıladığıyla ilgili bir deney yapmak istedim. Normalin dışına çıkınca insanlara anormal geliyor ve bizi normale döndürmeye çalışıyorlar. Geri geri yürümeyi de bunun için yapıyorum. Çünkü alışılanın dışında bir şeyi hem insanlara hem kendime tattırmak istiyorum. Sadece ters yürüme değil, çivilerin üzerinde de yürüyoruz. Beynimizin seviyesini daha üst düzeye çıkarabilmek için çalışıyoruz."