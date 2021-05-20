Antalya'da şaşkına çeviren olay! Ailesiyle tartıştı, eşi ve çocuğuyla sokağa atıldı

Serik'te, çalışmayan Turgut Ateş ve eşi Özlem Ateş çocukları Fatma Selenay (7) ve Kerimcan (4) ile Belek Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin yanında bulunan Atatürk Parkı'nda yaşamaya başladı. Yanlarına aldıkları kilim, battaniye ve yastıklarla 4 gündür ailesiyle parkta kaldığını söyleyen Turgut Ateş, yaklaşık 10 yıldır evinde birlikte oturdukları annesi H.A. (72) ve bir süre önce yanlarına gelen ağabeyi O.A. (53) ile aralarında tartışma çıktığını ve eve polis çağrıldığını aktardı. Bu kavga sonrası mahkemelik olduklarını, kendisi ve eşi hakkında mahkemenin uzaklaştırma kararı verdiğini söyleyen Turgut Ateş, bu nedenle de ailesini alarak parka yerleştiğini iddia etti.