Antalya'da yağmur duası

İmamın kıldırdığı namazın ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 750 mahalle sakini, yağmur duası yaptı.

Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, "Korkuteli'nin 58 mahallesinde kurak bir mevsim yaşıyoruz, uzun zamandır yağmur yağmıyor. Ekinlerimizin suya ihtiyacı var. Bu sebeple çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızla yağmur duasına çıktık" dedi.