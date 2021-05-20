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Giriş Tarihi: 20.5.2021 15:06 Son Güncelleme: 20.5.2021 15:16

'de akılalmaz kaza! O anlar kamerada

İHA
Ataşehir'de akılalmaz kaza! O anlar kamerada

’de karşı karşıya kalan araç sürücülerinden birisi frene basmayınca park halindeki araçlara çarparak durabildi. Yaşanan ilginç kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Sokak içerisinde karşı karşıya kalan iki araç sürücüsü birbirine yol vermeyince araçlardan biri park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Meydana gelen kaza sonrası herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İlginç kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sokağa giriş yapan araçların birbirine yol vermemesi sonrası araçlardan birinin park halindeki araçlar ile karşıdan gelen otomobile çarparak durabildiği görülüyor.

Frene basamayınca park halindeki araçlara çarparak durabildi | Video

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Ataşehir'de akılalmaz kaza! O anlar kamerada
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