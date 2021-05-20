Bakan Pakdemirli’den Bayındır’a müjde!

TDİOSB'ler arasında yer alan Bayındır Çiçekçilik TDİOB yönetim kurulu başkanı ve vekilleri ile denetim organları seçimleri geçtiğimiz ay yapılmıştı.

Bayındır TDİOSB'de Başkan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ürün, Başkan Yardımcısı Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen seçilmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayındır'da kurulacak organize sanayi bölgesinin kuruluş protokolünün onaylanarak tüzel kişilik kazandığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Güzel İzmir'imize hayırlı olsun" dedi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "İlçemizde kurulacak OSB 900 bin metrekare alan üzerinde yer alacak. 45 parsel olacak. Burada fuar, ARGA ve mezat alanı olacak. Şuanda yurt içi ve yurt dışından büyük bir talep var. Ben nasıl yer alabilirim nasıl üretime katılabilirim diye telefon alıyoruz. Ciddi bir başvuru var. İzmir Ticaret Odamız bu konuyu takip ediyor. İlk etapta 500 kişilik bir istihdam olacağını düşünüyoruz. Bayındır zincirlerini kırıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Bayındır çiçekçilik konusunda neden Türkiye'nin Hollandası olmasın?' demişti. Bayındır bunu gerçekleştiriyor. Çok mutluyuz." dedi.