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Giriş Tarihi: 20.5.2021 09:31

, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 Banka çalışma saatleri

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı devam ederken merak ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde bankacılık şube işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, QNB Finansbank başta olmak diğer tüm bankaların açılış kapanış saatlerinde değişikliğe gidildi. Bilindiği üzere, öğle arası vaktine denk gelmeden banka çalışma saatleri içerisinde işlemler kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Buna göre; , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 banka çalışma saatleri

Banka çalışma saatleri sabah saatleri itibariyle milyonların gündemine gelen konu oluyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sona ererken 20 Mayıs Perşembe günü bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle kalabalık ortamları en aza indirmek için bankaların saatleri değiştirilmişti. Yeni kontrollü normalleşme tedbirleri konulu genelgede ise bankalar ile ilgili resmi bir kısıtlama kararı bulunmuyor. Peki Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte banka çalışma saatleri 2021

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Koronavirüs salgını nedeniyle değişen banka çalışma saatleri merak ediliyor. Her banka için çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, sokağa çıkma yasağında banka şubeleri 10.00'da açılıyor. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai 16.00'de sona ermektedir.

Ancak tam kapanmanın sona ermesinin ardından bankaların çalışma saatlerini yeniden düzenlemesi bekleniyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatleri 10.00-16.00 arasındadır. Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Bankaların çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.

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Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 Banka çalışma saatleri
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