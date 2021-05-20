Bebek arabası hırsızından şok itiraf: ‘Getir bebek arabasını al uyuşturucuyu’

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mayıs tarihinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi, 14 Mayıs tarihinde de merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesinde meydana gelen bebek arabası hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin daha öncede poliste suç kaydı bulunan Muharrem Uslu olduğunu tespit etti. Ekipler Uslu'yu yakalayarak gözaltına aldı.

'GETİR BEBEK ARABASINI AL UYUŞTURUCUYU'

Muharrem Uslu emniyetteki ifadesinde bebek arabalarını çok para ettiği için çaldığını söyledi. Uslu, 'Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Torbacılar çok para ettiği için özellikle bebek arabalarının çalınmasını istiyor. Bende çaldığım bebek arabaları ile uyuşturucu almayı düşünüyordum. Yada çok kolay satıldığı için kendim satıp o parayla uyuşturucu alacaktım' dediği öğrenildi. Uslu'nun aynı marka bebek arabalarını çalması da dikkat çekti. Polis, çalınan 3 bebek arabasını Muharrem Uslu'nun evinin bahçesinde buldu. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.