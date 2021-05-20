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Giriş Tarihi: 20.5.2021 12:07 Son Güncelleme: 20.5.2021 12:09

'te kamyonet motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Bilecik'te kamyonet motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik İl Özel İdaresi kavşağında meydana geldi. Çarşı merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Ahmet T. idaresindeki 11 AAG 619 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yaptığı esnada karşı yönden gelen Mehmet E. yönetimindeki 11 BB 018 plakalı kamyonet ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle motosiklet düşen sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Bilecik'te kamyonet motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı
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