Bilecik’te şok eden meclis tutanakları

İstanbul Sözleşmesi üzerinden Öğretmen ve polislere hakaret eden, Mevcut arıtma tesisini kapatarak şehrin lağım sularını derelere salan ve Şeyh Edebali türbesinin bulunduğu alandaki dev Ay-Yıldız simgesini tepeden kaldırtan CHP'li Şahin, bu kez Meclis üyelerine karşı hakaretleri ve uyguladığı psikolojik baskıyla gündeme geldi. Meclis toplantısında söz alan Cumhur İttifakı Meclis üyelerini konuşturmayan Şahin, kendisine soru soran bazı meclis üyelerinin mikrofonlarını kapattırdı.

"BEN SUS DİYECEĞİM SEN DE SUSACAKSIN"

Belediyenin yasal olmadan uyguladığı inşaat atığı ve moloz atıklarından ücret alması konusunu Meclise taşıyan AK Parti grup sözcüsü Çetin Kaya, Başkan Şahin'e sorular yöneltmek istedi. Kendisine söz veren Şahin, soruların inşaat ve moloz atıklarıyla ilgili olduğunu anlayınca da, "gündemden uzaklaşmayalım" diyerek Çetin Kaya'yı susturmak istedi. Halkın sözcüsü olduklarını ve vatandaşın sorularını Meclise taşıdıklarının altını çizen Çetin Kaya'nın soru sormaya devam etmesi üzerine "Sus artık. Ben sus deyince susacaksın. Tamam yeter kapatın mikrofonu" diyerek söz hakkı tanımadı.

"DEMOKRASİDEN ÇOK UZAK BİR ANLAYIŞ"

Cumhur İttifakı Meclis üyeleri olarak her Meclis toplantısında aynı sorunu defalarca yaşadıklarını ve hiçbir şekilde soru sorma ve eleştiride bulunma hakkını kullanamadıklarını dile getiren Çetin Kaya, "Sayın Şahin bunu sürekli yapıyor. Bizler halkın kendilerini temsil etmek için mecliste bulunan sözcüleriz. Ama Başkan Şahin, buna hiçbir şekilde müsaade etmiyor. Bu tutumu Demokrasiden çok uzak. Tıpkı bir diktatör gibi yönetiyor" dedi.