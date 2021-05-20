Borç tartışmasında kardeşine acımadı

ADANA'DA ödünç aldığı otomobille kaza yapan, masrafı karşılayamayınca da araç sahibi tarafından tehdit edilen Yasin Kürkçü (23) ile kardeşi Cumali Kürkçü (21) arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Av tüfeğiyle karnından vurulan Cumali Kürkçü hayatını kaybederken, ağabeyi ise tutuklandı. Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Yasin Kürkçü geçtiğimiz ay bir tanıdığından ödünç aldığı otomobille kaza yaptı. Araçtaki 12 bin liralık hasarı karşılayamayan Yasin Kürkçü, bu kişiden ödeme için zaman istedi. Yasin Kürkçü ödemeyi yapamayınca iddiaya göre, araç sahibi ailesini telefonla arayıp tehdit etti. Durumu öğrenen Cumali Kürkçü, ağabeyi Yasin Kürkçü'ye "Borcunu ben ödeyeceğim" dedi. Bu teklifi gururuna yediremeyen ağabey ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Cumali Kürkçü evdeki av tüfeğini alarak ağabeyinin başına vurdu. Çıkan arbede sırasında tüfek ateş aldı ve Cumali Kürkçü kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı.