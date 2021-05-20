Bugün bakkallar ve marketler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 20 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre market çalışma saatleri değiştirildi. Sosyal hayatta kademeli normalleşmenin dördüncü gününde kasap, bakkal, manav, marketlerin belirli saat aralıklarında hizmet verdiği biliniyor. Yayınlanan genelge kapsamında vatandaşlar ikamet ettikleri yerlere yürüme mesafesi uzaklığındaki işletmelerden alışveriş yapabilecekler. Marketlerin çalışma programında öğle arası olmazken bugün marketler açık mı, marketler kaça kadar açık sorusuna yanıt arayanlar epey fazla. Buna göre; 20 Mayıs bakkallar ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte A101, ŞOK, BİM market çalışma saatleri
Market çalışma saatleri, normalleşme süreci ile birlikte yeniden gündeme geliyor. Yeni normalleşme takvimine göre marketler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verirken bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. 20 Mayıs 2021 Perşembe günü bakkal ve A101, ŞOK, BİM market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;
Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Sokağa çıkma yasağının başlama saati olan 21:00'dan önce marketlerin kapanması öngörülüyor. Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi- Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 21.00'dan önce kapatılması bekleniyor. Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.
A 101, Şok, Bim gibi zincir marketler, hafta sonu ve hafta içi ayırt etmeksizin belli saatlerde açık kalabilecek.
Marketlerde zorunlu ihtiyaç dışındaki ürünler hafta sonu yasak!
Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.
Market çalışma saatleri hafta içi vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer buluyor. Son olarak market çalışma saatlerinde salgın nedeniyle meydana gelen değişikliklerden ötürü vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini sorgulamaya başladı. Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;
"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."
"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.
Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.