Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı

Bulgaristan'ın ülkeye girişlerde aşı olan ve daha önce koronavirüs geçirenlere PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ardından Edirne'de de günübirlik alışverişe gelen ve kent ekonomisine katkı sağlayan Bulgarlara aynı uygulamanın yapılması için çalışma başlatıldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Aşı kartı olan Bulgaristan vatandaşı Türkiye'ye girebilsin. Covid-19 geçirdiyse çıktısıyla gelebilsin çünkü Bulgaristan'daki vatandaşların Edirne ticaretine olumlu etkisi var" dedi.ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, sınır kapılarında 80-90 liraya hızlı sonuç veren PCR testi yapılabilecek proje üzerinde çalıştıklarını ve konunun Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu söyledi. Bulgaristan'ın son dönemde PCR zorunluluğunu kaldırdığını söyleyen Zıpkınkurt, "Bulgaristan Türk vatandaşlarını daha önce PCR testiyle alıyordu. Şu anda aşı kartı ya da Covid geçirdiyse onun çıktısıyla kabul ediyor. Bunun aynı şekilde bizde de uygulanması talebimiz var çünkü aşı kartı olan Bulgaristan vatandaşı, Türkiye'ye girebilsin veya PCR testiyle zaten girebiliyor, onun dışında Covid geçirdiyse çıktısıyla gelebilsin. Bulgaristan'daki vatandaşların Edirne ticaretine olumlu etkisi var dolayısıyla Edirne'nin ekonomisi, kısmen de olsa Bulgaristan'dan gelen vatandaşlara bağlı. Edirne'nin acilen bununla ilgili çalışma yapması lazım" diye konuştu. DHA