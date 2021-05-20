Çoban babanın şampiyon kızı

Ardahan Göle'nin Samandöken köyünden Gülcan Palavan'ın (19) başarı hikayesi işte Türk gençliği bu dedirtiyor. Atletizmde dünya üçüncüsü olan çoban kızı Gülcan'ın hedefi 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye madalya kazandırmak. Dağ Kros yarışlarına katılan milli atlet ilkokul 5'inci sınıfta kara lastikle girdiği koşu yarışlarında dikkati çekti.Tüm yarışlardan dereceyle dönen Palavan, son olarak 2015'te Bulgaristan'daki Dünya Dağ Kros Yıldızlar Kategorisi'nde sakat koluyla koşarak dünya üçüncüsü oldu. Cengiz Holding'in "Ay Yıldızın Gençleri" projesinde Gülcan'la birlikte 3 başarılı genç daha var: Eskrimde dünya 6'ıncısı olan Aleyna Ertürk, Balkan şampiyonasında binicilikte derece elde eden Taha Yedikardeş ve güreşte 2 kez Avrupa şampiyonu olan Hamza Bakır.