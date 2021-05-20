İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen on binlerce öğrenci, DGS için gün sayıyor. Adayların gündeminde yer alan DGS sınav tarihi ve DGS başvuru tarihi ÖSYM'nin sınav takvimi ile yanıt buluyor. Adaylar, DGS başvuruları başladı mı, DGS başvuruları ne zaman yapılacak sorularına ilişkin cevaba ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşıyor. Sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS başvuruları yarın başlıyor. DGS başvuru ücreti de merak edilenler arasında yer alıyor. Geçen yıl belirlenen ücrette değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır sorusuna istinaden, DGS başvuru ekranı ve merak edilenler haberimizde.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında ön lisans mezunları ve meslek yükseokulları mezunları Dikey Geçiş Sınavı hakkı kazanıyor. Başarılı olan öğrenciler DGS ile 2 yıllık okulu 4 yıla tamamlayabiliyor. DGS başvuru tarihi, ÖSYM sınav takvimine göre yarın başlayacak ve 10 gün sürecek. Yani 2021 DGS başvuruları 21.05.2021-31.05.2021 tarihleri arasında alınacak.
DGS NE ZAMAN?
Takvime göre 2021 DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınavda kazanılan puan yalnızca bir eğitim-öğretim yılında geçerli olacak. Yani bu sınavdan elde edilen puan gelecek yıl kullanılamayacak.
2021 DGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçları ise ÖSYM takviminde belirtilen bilgilere göre 12 Ağustos'ta açıklanacak. ÖSYM'nin sınav değerlendirme sürecine göre bu sürenin belirtilenden daha kısa olma ihtimali de mevcut. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden görebilecek.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021?
2021 DGS başvuru ücreti henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Yarın başvuru ekranı açıldığında sınav ücretleri de belirlenmiş olacak.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adayların kişisel bilgileri ile AİS'e girmeleri ve Aday İşlemleri'nde "Başvuru Sürecindekiler" kısmında yer alan 2021-DGS'yi seçmeleri gerekiyor. Karşınıza gelen sayfada bilgileriniz görüntülenecek. Eğer bilgilerinizde bir hata yoksa, sınav merkezi seçimini yapmak için bir sonraki sayfaya geçiniz. Ardından sınava gireceğiniz merkezi listeden seçiniz. Gerekli kısımlar doldurulduğunda sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. Bu işlem online olarak gerçekleştirilebildiği gibi banka yoluyla elden de ödenebiliyor.