İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen on binlerce öğrenci, DGS için gün sayıyor. Adayların gündeminde yer alan DGS sınav tarihi ve DGS başvuru tarihi ÖSYM'nin sınav takvimi ile yanıt buluyor. Adaylar, DGS başvuruları başladı mı, DGS başvuruları ne zaman yapılacak sorularına ilişkin cevaba ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşıyor. Sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS başvuruları yarın başlıyor. DGS başvuru ücreti de merak edilenler arasında yer alıyor. Geçen yıl belirlenen ücrette değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır sorusuna istinaden, DGS başvuru ekranı ve merak edilenler haberimizde.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında ön lisans mezunları ve meslek yükseokulları mezunları Dikey Geçiş Sınavı hakkı kazanıyor. Başarılı olan öğrenciler DGS ile 2 yıllık okulu 4 yıla tamamlayabiliyor. DGS başvuru tarihi, ÖSYM sınav takvimine göre yarın başlayacak ve 10 gün sürecek. Yani 2021 DGS başvuruları 21.05.2021-31.05.2021 tarihleri arasında alınacak.