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Giriş Tarihi: 20.5.2021

Doktorun eleştiriye sansür talebine ’dan ret

Doktorun eleştiriye sansür talebine Yargıtay’dan ret
Estetik ameliyatı sonrası bir internet sitesi hakkında yapılan eleştiriler için erişim yasağı talep eden doktorun bu isteği Yargıtay'a takıldı. Yüksek mahkeme, hastaların yorumlarının 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Kadınlara yönelik yayın yapan bir internet sitesinde, estetik ameliyatları gerçekleştiren doktor hakkında bazı şikayetlere yer verildi. Hastalar, doktorun hal ve davranışları hakkında bazı olumsuz hususları dile getirdi. Aradan aylar geçmesine rağmen olumsuz yorumların halen internet sitesinde yer aldığını belirten doktor, yorumlara erişim yasağı getirilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, doktorun talebini reddetti. Yargıtay'a taşınan davada, sert bir üslupla yapılan paylaşımların eleştiri sınırları içinde kaldığı ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine de işaret edilerek bozma isteminin reddine karar verildi.
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Doktorun eleştiriye sansür talebine Yargıtay’dan ret
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