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Giriş Tarihi: 20.5.2021 11:29

, Haziran’da serbest olacak mı? Nikâh ve Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğünler ne zaman başlayacak, Haziran’da serbest olacak mı? Nikâh ve Düğün salonları ne zaman açılacak?

Ülkemizde kademeli normalleşme süreci 17 Mayıs itibariyle sona erdi. Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda ise, pek çok merak edilen soruya yanıt verildi. Evlilik planı kuran çiftleri ve işletme sahiplerini yakından ilgilendiren normalleşme takvimi ile düğün salonları ne zaman açılacak, sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, Düğünler ne zaman başlayacak, Haziran’da serbest olacak mı? Nikâh ve Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte detaylar;

Sosyal hayatta kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte düğün salonları açılış tarihi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal hayatta normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklenti de arttı. Evlenecek olan çiftler başta olmak üzere, işletme sahiplerini yakından ilgilendiren düğün salonları açılış tarihi ile ilgili detaylar şöyle;

İçişleri Bakanlığı 1 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak kademeli normalleşme genelgesini yayınladı. Genelgede düğün ve nikah törenlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi" ifadeleri yer aldı.

Buna göre nikah kıymak serbest ancak düğün, nişan ve kına organizasyonları için yasaklar 1 Haziran'a kadar devam edecek.

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Düğünler ne zaman başlayacak, Haziran’da serbest olacak mı? Nikâh ve Düğün salonları ne zaman açılacak?
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