Edremit’in alt yapı sorunu tarihe karışıyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez hayata geçirilecek proje Van halkını Van Gölüyle buluşmasına imkân sağlayacağını söyledi. Toplam 60 milyon TL gibi bir bütçenin harcanacağı projenin yaklaşık 500 günde tamamlanması hedeflenen İnşaatın birinci aşama yapımı 82 kilometre kanalizasyon hattı ve 7 adet terfi istasyonundan oluşuyor. Bin 679 adet muayene bacası, 45 bin adet parsel bacasının imalatı yapılacağı çalışmalar ilk olarak Elmalık, Yeni Mahalle, Yeni Cami ve Eski Cami mahallelerini kapsıyor. Yüklenici firma ile yürütülen çalışmalar sonunda Edremit'te altyapı sorunu da tarihe karışacak. Altyapı yapım işinin tamamlanmasıyla Van Gölü'nün kirliliğine yol açan etkenlerde ortadan kalkacak.

"VAN GÖLÜ DAHA TEMİZ KALACAK"

Temel atma töreninde bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Uzun süredir gündemimizde olan ve proje aşamasında olan, Edremit kanalizasyon projesinin yer teslimi müteahhitte yapıldı. Bugün çalışmalara başlanacak, ilk kazmayı vuracağız, bu Edremit ilçemizin büyük bir kısmının kanalizasyon sorununu tamamen çözecek. Bir kısmı eski Edremit TOKİ arıtmaya gidecek, diğer kısmı da şuan yapılmakta olan ileri biyolojik arıtma tesisi bir haziran da devreye alacağımız tesise gidecek. Şuan ki hat uzunluğumuz, revizyonlarla birlikte 82 kilometre civarında 2019 keşif bedeli kırk bin civarında ama bugün ki değerle yaklaşık 40 milyon TL civarında, bu bitince fiyat farkı olan bir projedir ve yıllar arasında bu fiyat artacak. Edremit'in yeni imara açılacak olan elmalık bölgesi dâhil, bütün kalan kısmın atık su sorununu tamamıyla çözecek. Van Gölü daha temiz kalacak, daha mavi kalacak ve inşallah Van halkını bu proje sayesinde Van Gölüyle buluşmasına imkân sağlayacak" dedi.

"VAN'IMIZIN TÜM TALEPLERİ BİRE BİR HAYATA GEÇİRİLECEK"

Van tüm taleplerinin ileriki zamanlarda hayata geçirileceğini söyleyen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Akıllı kent ve temiz kentler, alt yapısı ve üst yapısıyla, çevre ve güzelliğiyle Van Doğunun serhat şehri, bir milyon 150 bin nüfusunun yaşadığı 13 ilçeden müteşebbis bir ilimiz. Bunun la İran ülkesine sınır olan ilimiz, tarihi, kültürel güzelliğiyle eksikleri tamamlandığı zaman daha da güzel günler Van'ı bekliyor olacak. Daha güzel günlere ulaşmak için de Van'ın üç vekili olarak elimizden geldiğinde Van'ın menfaatine olan projelerini Ankara'ya ulaştırırız, kamu ve toplumsal projeler konusunda ciddi gayretlerimiz var bu anlamda. Van'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu yatırımlarımızın devamı var, ekonomik daralmadan dolayı da olsa durmak yok yolda devam. Hizmetlerle ilgili Van'ımızın tüm talepleri bire bir hayata geçirilecek" diye konuştu.

İLK KAZMA VURULDU

Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say ise burada yaptığı açıklamada emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Say, "Edremit için tarihi bir gün, yaklaşık geçmişi 8 yıla dayanan, yapılmış bir projenin tekrar raftan 2019 indirilip, son halini 2020 yılında aldıktan sonra bugün kazma vurma aşamasına geldi. Maalesef Büyükşehir'in bir ilçesi olmamıza rağmen ve şirin Göl kenarında bir ilçe olmamıza rağmen, alt yapısı olmayan mahallelerimiz vardı. Bugün inşallah bu vurulan kazmayla birlikte alt yapı sorunlarımızı da gidereceğiz. 2021 yılı içerisinde büyük bir kısmını çözmüş olacağız, 4 büyük mahallemize şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.