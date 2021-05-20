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Giriş Tarihi: 20.5.2021 16:14 Son Güncelleme: 20.5.2021 16:24

'de su kanalında görüldü! Endemik bir tür...

DHA
Tunceli'de su kanalında görüldü! Endemik bir tür...

Türkiye’ye özgü endemik tür olan ve koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderi, bu kez ’de bir vatandaş tarafından görüntülendi. Daha önce de benekli Anadolu semenderine rastladığını söyleyen Caner Canerik isimli vatandaş, "Nadir bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için, onlara rastlamam ayrı bir mutluluk kaynağı" dedi.

Türkiye'ye özgü endemik tür olan ve koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderi, Tunceli'nin Kırmızıköprü köyünde görüldü. Evinin bahçesine tohum eken Caner Canerik, su kanalının içinde sarı benekli, siyah parlak renkli semendere rastlayınca, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bölgede daha önce de semendere denk geldiğini belirten Canerik, "Yüksek rakımda su kaynağına ulaşmaya çalışırken, 2 tane benekli semender ile karşılaştım. Telefon kamerasıyla görüntü aldım.

Benekli Anadolu semenderine, daha önce de yakın bölgede rastlamıştım. Nadir bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için, onlara rastlamam ayrı bir mutluluk kaynağı.

Oldukça sakin bir şekilde, alandaki yarıklara saklanmaya çalıştılar. Ben de rahatsız etmedim, görüntü aldıktan sonra açtığım alanı kısmi olarak geri kapattım" dedi.

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Tunceli'de su kanalında görüldü! Endemik bir tür...
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