Erol Keskin toprağa verildi

TIYATRO ve sinema sanatçısı Erol Keskin (89), son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün hayatını kaybeden Erol Keskin için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Törene eşi Suna Keskin, 62 yıllık arkadaşı ve komşusu ünlü oyuncu Göksel Kortay, kardeşi Cengiz Keskin, sahne arkadaşı Füsun Erbulak ve çok sayıda seveni ile öğrencileri katıldı. Usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında sevenleri saygı duruşunda bulundu. Keskin'in cenazesi, buradaki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Kılınan namazın ardından Keskin, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.