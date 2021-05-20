Eşiyle ilişki yaşadığı şüphesiyle öldürdü

Nevşehir'de, 28 yaşındaki Hacı T., eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği İbrahim Atıcı'yı (26) bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt mahallesindeki Ceren Parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı T., kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen Atıcı'nın eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendi. Atıcı'yı telefonla arayan Hacı T. kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Park önünde buluşan ikili tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İbrahim Atıcı'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren Hacı T., polis merkezine giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu. DHA