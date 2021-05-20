Esra Erol 23 yıllık hasrete 24 saatte son verdi

Çocuk Esirgeme kurumundan alınarak evlat edinilen 23 yaşındaki Işılay'ın hikâyesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Büyüten anne Mehtap Sakaryalı ile Esra Erol'a başvurarak "Esra abla bana hiç görmediğim annemi bul" dedi. Üzerinden 24 saat geçmeden Esra Erol Işılay'ın biyolojik annesini buldu ve 23 Yıllık hasrete son verdi. Bilgisayar Mühendisliği okuyan Işılay'ın annesine ilk sorusu "neden beni bıraktın" oldu. Anne yaşadıklarını anlatırken "böyle bir hayat hikâyesi ancak filmlerde olur" dedirtecek türdendi.

23 yıl sonra biyolojik anne stüdyoda kızı Işılay'a kendi hikayesini ve Işılay'ı neden bıraktığını anlatırken gözyaşları sel oldu. 13 yaşında 50 yaşındaki biri tarafından mağdur edildiğini bu mağduriyetten Işılay'ın dünyaya geldiğini yıllarca evladını aradığını ancak bulamadığını anlatan anne Işılay'ın 23 yıllık merakına ve hasretine son verdi.

Programın sonlarına doğru 14 yaşındaki kız kardeşiyle buluşan Işılay, Esra Erol'un büyüten anne, kardeş ve biyolojik anneyle aile fotoğrafı çektirirken "şimdi aile olduğunu hissettin mi" diye sorunca genç kız gülümseyerek "evet" yanıtını verdi.

Bir mutlu sona daha imza atan Esra Erol, bir genç kızın daha hayatına dokundu.