Ev değil 3 oda 1 müze

Kocaeli Kartepe İlçesinde oturan ve Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Öğretim üyesi olan Doç. Dr. Levent Atalı'nın evi adeta bir spor müzesini andırıyor. Atalı'nın eşi millî buz hokeyi sporcusu, oğlu buz pateni kızı da sürat pateni sporu yapıyor. Aile yıllar içinde sporla ilgili rozetler, millî piyangolar, madalyalar, önemli spor organizasyonlarının basılı evraklarını aynı zamanda sporla ilgili yüzlerce oyuncak biriktirdi. Ailenin evindeki 2 ayrı odada 25 yılda biriken 15 bin parçalık bir koleksiyon bulunuyor. Koleksiyon, Atalı ailesinin müzeye çevirdikleri evde sergileniyor. Levent Atalı evi ile ilgili sorulara 3 oda 1 müze cevabı veriyor.