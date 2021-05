Facia geliyorum diyor Mudanya Belediyesi uyuyor

Her yıl yaşanan nüfus artışı ile dikkat çeken Mudanya'nın Burgaz mahallesinde yaşayan vatandaşlar büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Şehit Mehmet caddesinde bulunan ve birçoğu müstakil evlerde oturan vatandaşlar, kapılarının önünden geçen yolun yavaş yavaş alt kısımdaki araziye doğru kaymasından tedirgin. Asfalt yolun kenarlarının dahi sökülerek araziye döküldüğü caddede evlerin de kayma riski bulunuyor. Durumu Mudanya Belediyesinde bildiren vatandaşlar, alınan komik önlemle adeta şaşkına döndü

BİR KAÇ BARİYERLE ÇÖZÜM BULDU



Toprak kayması tehlikesinin bulunduğu bölgede ciddi bir çalışma yaparak istinat duvarı örmesi beklenen Başkan Türk Yılmaz, cadde kenarına 10 adet demir bariyer koydurmakla yetindi. Bariyerlerin betona bile sabitlenmediğini belirten mahalle sakinleri ise, CHP'li Başkana ateş püskürdü.





"CAN KAYBI MI YAŞANMALI"



Mahallede yaşayan ve her an büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan vatandaşlar, "Alınan bu tedbir son derece komik. Burada çok ciddi bir tehlike söz konusu. Gece uykularımız kaçıyor. Cadde yavaş yavaş araziye doğru kayıyor. İlla biri yada birilerinin canını mı kaybetmesi gerekiyor" diyerek isyan etti.