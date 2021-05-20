Gaziantep'te korkunç olay! İş insanı tabancayla intihar etti

Gaziantep'teki korkunç olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Evinde yalnız olan iş insanı Mehmet Emin Ç. (45), iddiaya göre tabanca ile kendini başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Emin Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.