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Giriş Tarihi: 20.5.2021 23:57 Son Güncelleme: 21.5.2021 00:00

'te korkunç olay! tabancayla intihar etti

DHA
Gaziantep'te korkunç olay! İş insanı tabancayla intihar etti

'te, evinde yalnız olan Mehmet Emin Ç. (45), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'teki korkunç olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Evinde yalnız olan iş insanı Mehmet Emin Ç. (45), iddiaya göre tabanca ile kendini başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Emin Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Mehmet Emin Ç.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Gaziantep'te korkunç olay! İş insanı tabancayla intihar etti
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