“Görme Engelli Bireyler İçin Sesli Barkod Okuma Sistemi”

Sesli barkod okuma sistemi ile market raflarında bulunan bozulabilir ürünlerin son kullanma tarihleri, kullanım ve saklama koşullarının seslendirilmesi sayesinde görme engelli bireylerin günlük yaşam şartlarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Projenin tanıtımı ve engelli bireylerin market alışverişleri ile ilgili farkındalık yaratmak için, Mayalı Öğrenciler 25 Mayıs, 2021, Salı günü, 12.30-17.30 saatleri arası Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde (Balgat) bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri marketinde duyarlılık etkinliği yapacaklar.