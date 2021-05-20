Instagram hesap dondurma işlemi nasıl yapılır? 2021 Instagram hesabı dondurma linki Türkçe

Instagram hesabınızı dondurmak için, Instagram hesap dondurma linki üzerinden gerçekleştirilmesi gereken, 4 adımdan oluşan işlemleri tamamlamanız gerekiyor. Ağırlıklı olarak mobil uygulama ile kullanılan Instagram'da, hesap dondurma, kalıcı olarak silme, kapatma ve benzeri işlemleri yalnızca masaüstü veya akıllı cihazların tarayıcıları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yani Instagram hesabınızı dondurmak istiyorsanız, hesap dondurma işlemini telefonunuzdaki Instagram uygulaması aracılığıyla gerçekleştirmeniz mümkün değil.

Instagram hesabınızı dondurmak için ilk olarak I nstagram dondurma linki Türkçe ile Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Devamında yapılması gereken işlemleri video ile paylaşıp adımları anlattık. İşte Instagram dondurma nasıl yapılır sorusunun ayrıntılı cevabı…

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ VİDEOLU ANLATIM

Türkçe Instagram dondurma linki ile hesabınıza giriş yaptıktan sonra aşağıdaki videoda gösterilen adımları takip ederek instagram hesabınızı dondurabilirsiniz.

İnstagram Dondurma Nasıl Yapılır? 2020 İnstagram dondurma ve kapatma linki | Video

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ ADIMLARI