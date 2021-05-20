İnstagram Dondurma Açma Linki Türkçe 2021 - Dondurulan İnstagram Hesabı Geri Nasıl Açılır?

İnstagram hesabını geçici olarak dondurmayı düşünenler bu işlemi diledikleri zaman gerçekleştirebiliyor. Uygulama üzerinde bu işlem yapılmasa da platformun resmi internet sitesi üzerinden İnstagram dondurma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Dondurulan İnstagram hesabı geri nasıl açılır sorusu ise bu noktada akıllara takılan bir diğer soru işareti oluyor. İnstagram dondurma açma linki ile hesabınızı dilediğiniz an yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Bu işlemi yapmak ise oldukça basittir. İşte, İnstagram dondurma ve dondurulan Instagram hesabını geri açma işlemi için izleyeceğiniz tüm adımlar.

Dondurulan İnstagram Hesabı Geri Nasıl Açılır?

İnstagram hesabını geçici bir süreliğine kapattıktan sonra yeniden aktif hale getirmeye karar verenlerin aklına gelen ilk soru işareti ''dondurulan İnstagram hesabımı nasıl açabilirim'' sorusu oluyor. Öncelikle şunu belirtecek olursak bu işlem uygulama üzerinden yapılabiliyor. İnstagram dondurma işlemi yapılamazken, geri açarken ise uygulama üzerinden aktif hale getirebiliyorsunuz.

Dondurulan İnstagram hesabını geri açmak için;

Mobil ya da masaüstünden İnstagram'ın resmi internet sitesine gidebilir ya da İnstagram dondurma linkine tıklayarak hesabınızı dondurabilirsiniz.

Hesaba giriş yap penceresinde en son belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifreyi doğru olarak yazınız.

Kullanıcı adınızı unuttuysanız kayıtlı telefon numarasını yazınız.

Hesaba giriş yap dediğinizde dondurulan hesabınız yeniden aktif hale gelecektir.

Dondurulan İnstagram Hesabından Gönderiler Silinir Mi?

İnstagram hesabını donduran kullanıcıların akıllarına takılan soru işaretlerinden birisi de hesabındaki gönderilerin ve arkadaş listesinin silinip silinmediği oluyor. Hesabını yeniden aktif etmeden önce tedirgin olan kişiler bu soruya da cevap arıyor. İnstagram dondurma işlemi yapıldığında herhangi bir gönderi ya da arkadaş listenizin silinmesi söz konusu değildir.

Dondurulan İnstagram Hesabı Süresi Nedir?

Dondurulan İnstagram hesabını geri açmak için belirli bir süre sınırlaması yoktur. Hesabınızı dondurduktan sonra dilediğiniz an yeniden hesaba giriş yaparak aktif etme fırsatına sahipsiniz. İnstagram dondurma işlemi ise peş peşe yapıldığından bir hafta süreliğine yapılmamaktadır. İnstagram hesabınızı dondurup aktif edip tekrar dondurmaya çalıştığınızda bir hafta beklemeniz gerekecektir.