İstanbul'da aracıyla dereye uçtu! Burnu kanamadan kurtuldu!





Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü Taşkın Çınar, "Bu arkadaş sokaktan çıktı. Beni fark etmedi, biraz da sürati vardı. Göbekten vurdu ben de kestiremedim, dereye uçtum" dedi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kaza ile ilgili çalışma başlattı. Dereye uçan hafif ticari araç, ilerleyen saatlerde itfaiyenin çalışması ile dereden çıkarıldı.