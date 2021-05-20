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Giriş Tarihi: 20.5.2021

Kardeşlerin oda kavgası kanlı bitti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kardeşlerin oda kavgası kanlı bitti
Manisa'da, inşaatı yeni biten evde iki kardeş arasında oda seçimi kavgası cinayetle bitti. Olay, önceki gece 00.30 sıralarında yaşandı. Murat Çakmakçı (33) ile kardeşi Yunus Çakmakçı (25) arasında, inşaatı tamamlanan yeni evde oda seçimi nedeniyle kavga çıktı. Tartışma sırasında öfkesine hâkim olamayan Murat Çakmakçı çatıdan aldığı pompalı tüfekle kardeşi Yunus Çakmakçı'yı vurdu. Ağır yaralanan Yunus Çakmakçı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus Çakmakçı, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası yakınları tarafından darp edilen Murat Çakmakçı, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kardeşlerin oda kavgası kanlı bitti
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