Kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ve UMKE kurtardı

Başiskele İlçesi Servetiye Cami Mahallesi Beşkayalar mevkiinde bir arkadaşı ile birlikte doğa yürüyüşü yapan M.Ç, bir anda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Düştüğü yerde mahsur kala ve yaralanan 56 yaşındaki M.Ç için arkadaşı 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede Kocaeli AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerde M.Ç'nin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı belirlendi. Olay yerinin dik ve sarp olması sebebi ile düştüğü yerde mahsur kalana M.Ç Kocaeli AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu sedye ile taşınarak kurtarıldı. M.Ç Olay yerinde ilk müdahalesi sonrasında Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.