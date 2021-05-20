Vatandaşların kurallara uymasını isteyen Ahmet Demir, "Vatandaşımız kurallara uymuyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın hesabı yapıyor. Ben esnafım, yanımda 3 eleman çalışıyor ama şu anda işsizler. Kurallara esnaf ve vatandaş olarak uymak zorundayız" dedi.

Birkaç ay önce geldiği Erzurum'da pandemi kurallarına çok uyulduğunu söyleyen Sertaç Ayraç ise son günlerde esnafın da yasaklara uymadığını ileri sürdü.

TEK TEMENNİMİZ ESKİ NORMELLEŞME

Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, vakalarda iniş-çıkış yaşanmasının normal olduğunu belirterek, "Bu artışın geçici olduğunu düşünüyorum. Erzurum'a dışardan gelip giden fazla yok. Grip mevsiminde olduğumuz için vakalarda artış yaşanıyor. En kısa zamanda bunu atlatırız. Esnaf olarak tek temennimiz eski normale dönmemiz. Esnafın eskisi gibi iş yerini açıp ticaret yapması gerekiyor. Doğu Anadolu Bölgesi olarak pandemiyi en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyorum. İnsanlarımızın mutlak surette maske, mesafe temizlik kurallarına riayet etmeleri gerekiyor. Bu sorun hepimizin" diye konuştu.

AĞRI'DA DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Nüfusa oranlar en çok vakanın olduğu 3'üncü il olan Ağrı'da da düşüş sürüyor. 1- 7 Mayıs tarihlerinde 100 binde 264,27 olan vaka sayısı, 8- 14 Mayıs'ta ise 182,84 olarak açıklandı. Kentte denetimler sürerken vakaların artmasında kente dışarıdan gelenlerin etkisinin olduğu belirtildi.