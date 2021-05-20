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Giriş Tarihi: 20.5.2021

Koronavirüsten dün yurtta 233 kişi vefat etti

Koronavirüsten dün yurtta 233 kişi vefat etti
Türkıye'de dün 233 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 233 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 419'a yükseldi. Toplamda 51 milyon 512 bin 691 test yapıldı. Toplam vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38 oldu. Dün iyileşen 9 bin 271 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi. ANKARA
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Koronavirüsten dün yurtta 233 kişi vefat etti
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