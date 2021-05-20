Kumar oynayanlara polis suçüstü yaptı

Edinilen bilgiye göre; İl merkezinde bir dairede kumar oynandığını tespit edilmesi üzerine polisin yaptığı operasyonda kumar oynamak amacıyla bu mekanda bulundukları tespit edilerek "kumar materyallerine ve 280 TL para" ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 1 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, operasyon yapılan mekanda kumar oynadıkları tespit edilen 8 şahıs hakkında kumar oynamak kabahat fiilinden 1.336'şar TL olmak üzere toplamda 10.688 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Ayrıca bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 900'er TL olmak üzere toplam 7 bin 200 TL idari para cezası kesildi.