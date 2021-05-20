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Giriş Tarihi: 20.5.2021 16:45

Kuryeye büyük şok! Önünü kesip yağmaladılar...

İHA
Kuryeye büyük şok! Önünü kesip yağmaladılar...

'de telefonla verilen siparişe giden motosikletli kurye, 2 şüpheli tarafından yolu kesilerek yağmalandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kuryeyi yağmalayanları suçüstü yakaladı.

Düzce kent merkezinde bulunan Uzun Mustafa Mahallesi'nde gelen siparişi götürmek üzere yola çıkan motosikletli kuryenin, 2 şüpheli tarafından yolu kesilerek, siparişlerine el konuldu. Kuryenin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kuryeyi yağmalayan şahısları suçüstü yakaladı. Aynı zamanda şahıslara, "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Kuryeye büyük şok! Önünü kesip yağmaladılar...
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