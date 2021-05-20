Mertcan Kaya’yı böyle öldürmüşler!

Kan donduran olay, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Kumluk Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kardeş Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.