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Giriş Tarihi: 20.5.2021 11:32 Son Güncelleme: 20.5.2021 11:43

’yı böyle öldürmüşler!

DHA
Mertcan Kaya’yı böyle öldürmüşler!

Silivri'de, geçtiğimiz günler kan donduran bir olay yaşandı. Tartıştığı kişiler tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen ve 23'üncü doğum gününde toprağa verilen ’nın, uğradığı saldırının kamera kayıtları ortaya çıktı. İşte dehşet anları...

Kan donduran olay, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Kumluk Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kardeş Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan Vehbi Kaya'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Öte yandan bıçaklı kavganın ardından çok yönlü araştırma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Silivri Adliyesi'ne sevk edilen ve arka kapıdan içeri alınan 4 şüpheliden Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere saldırganların, Metehan Vehbi Kaya ve Mercan Kaya'yı onca kişinin içinde darp edip, bıçakladığı anlar yansıdı.

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Mertcan Kaya’yı böyle öldürmüşler!
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