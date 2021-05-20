Nazilli'de market sahibi aracında ölü bulundu

Olay, dün saat 17.30 sıralarında İsabeyli Mahallesi 1010 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde park halindeki araçta hareketsiz halde bulunan Serkan Alataş'ın tepki vermediğini gören komşuları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Alataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alataş'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine jandarma ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Alataş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Alataş'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise üzüntü yaşadı.Evli ve market sahibi olduğu öğrenilen Alataş'ın ölümü üzerine jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.