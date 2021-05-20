Otomobilin çarptığı karaca tedavi altına alındı

Alaplı Yığılca Ormanlık bölge arasındaki bağlantı yolunda yola çıkan karaca, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpma sesi üzerine aracı durduran sürücü yaralı karacayı Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.Bir ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan karaca, tedavi altına alındı.Karaca sağlığına kavuştuktan sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek doğaya salınacak.Karacanın tedavisini yapan veteriner hekim Arif Aktürk,1 yaşlarındaki karacanın hayati tehlikesi mevcut şekilde geldiğini belirterek, "Sağ arka ayağında çıkık ve vücudun çeşitli yerlerinde yaralar vardı. Acil müdahalesini ve iç kanamaya yönelik tedavisini yaptık. Şu an bekliyoruz. İlk 24 saat önemli. Şiddetli bir çarpma olmuş. Kanama riski var. Ameliyata alarak çıkığı yerine oturttuk. Şuan serumlarla birlikte tedavisine devam ediyoruz. Milli Parklarla iletişim haline geçtik. Tedavisine bir süre daha burada devam edeceğiz. Yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.