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Giriş Tarihi: 20.5.2021 22:24

Pandemiye rağmen caddeler ve parklar dolup taştı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Pandemiye rağmen caddeler ve parklar dolup taştı

Tam kapanmanın sona ermesinin ardından kontrollü normalleşme ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını fırsat bilenler kendilerini caddelere ve parklara atmışlardı. Bayramın geçmesine rağmen parklardaki yoğunluk bitmedi. İstiklal Caddesi ile maçka parkı yine piknik yapanlarla dolup taştı. Cadde ve parklardaki bu yoğunluk pandemi öncesi halini aratmadı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sonrasında kontrollü normalleşme ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını fırsat bilenler kendilerini parka bahçelere ve sokaklara atmışlardı. Kapanmadan sonraki bayram tatili ile birlikte yoğunlaşan caddeler ve parklardaki kalabalık görüntüleri hiç değişmedi.

İSTİKLAL CADDESİ VE MAÇKA PARKININ GÖRÜNTÜSÜ KOKKUTTU'

Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de İstanbul'un en popüler yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi ve Maçka parkındaki yerli ve yabancı vatandaşların akınına uğradı. Turistlerin akınına uğrayan caddede iğne atsan yere düşmez dedirten bir kalabalık vardı. İstiklal Caddesi bu görüntüsüyle pandemi öncesindeki halini aratmadı. Henüz Korona virüsün etkileri devam ederken caddede ve maçka parkında oluşan görüntü koronavirüs tedbirlerinde rahatlama görüntüsü çizmesi insanları kaygılandırdı.

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Pandemiye rağmen caddeler ve parklar dolup taştı
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