Peynir tenekesinden kaçak telefon çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak cep telefonu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

KOM ekipleri, İncirlik Park Alanı'nda Mardin'den İstanbul'a giden bir otobüsü durdu. Aracın bagajında yapılan aramada peynir tenekesinin içinde 15 cep telefonu ele geçirdi. Tenekenin Kasım Ö. tarafından İstanbul'da İzzet Y.'ye gönderildiği belirleyen ekipler söz konusu zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ayrıca Kıyıboyu Caddesinde bir takside 38 kaçak cep telefonu ele geçirdi.